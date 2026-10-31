Півзахисник Бартош Новак оформив хеттрик у матчі ГКС Катовіце — Interia Sport

ГКС Катовіце у Польщі переміг Відзев Лодзь з рахунком 3:2 у матчі 13-го туру Екстракляси. Півзахисник господарів Бартош Новак забив усі три м’ячі своєї команди — на 33-й, 59-й та 65-й хвилинах, повідомляє Interia Sport.

Перевага господарів

Перший гол Новака став наслідком атаки ГКС за спину оборони Відзева. Ілля Шкурін отримав передачу, не став бити сам і віддав м’яч у центр штрафного майданчика, де Новак відкрив рахунок. До перерви катовіцька команда вела 1:0.

Після відпочинку Новак відзначився ще двічі. На 65-й хвилині він завершив хеттрик, а ГКС повів із різницею в три м’ячі. Господарі завдали дев’ять ударів, із яких шість були в площину воріт, тоді як Відзев більше володів м’ячем — 64% проти 36%.

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Відзев скоротив відставання

Команда з Лодзі не припинила боротьби після рахунку 0:3. На 70-й хвилині Стів Капуаді забив перший м’яч Відзева, а через чотири хвилини Кароль Свідерський скоротив відставання до мінімуму. Гості завдали 13 ударів, із яких чотири були в площину воріт, однак зрівняти рахунок не змогли.

Після 13 матчів ГКС Катовіце піднявся на п’яту позицію в турнірній таблиці. Відзев має 11 очок і посідає 14-те місце.

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