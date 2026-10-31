Reprezentacja Walii w rugby kobiet pokonała Japonię 29:5 w Kumagayi, odnosząc drugie z rzędu zwycięstwo nad gospodyniami w WXV Global Series. Zespół zakończył turniej z trzema wygranymi, a jedyną porażkę poniósł w meczu ze Stanami Zjednoczonymi, informuje BBC Sport.

Pięć przyłożeń Walii

Walia otworzyła wynik w pierwszych 15 minutach dzięki przyłożeniu skrzydłowej Nel Metcalfe, na które Japonia odpowiedziała przyłożeniem młynarki Moe Nagaoki po maulu. Przed przerwą Walijki zwiększyły przewagę: Kelsey Jones zdobyła przyłożenie po aucie, a Amy Williams wykorzystała przestrzeń na skrzydle. Lleucu George podwyższyła dwa przyłożenia.

W drugiej połowie Sisilia Tuipulotu zdobyła czwarte przyłożenie Walii, co przyniosło drużynie punkt bonusowy. Później Williams skompletowała dublet po podaniu Alex Callender i działaniach Lisy Neumann na skrzydle.

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Obrona w osłabieniu

Pod koniec meczu Walia grała w składzie 13 zawodniczek: żółte kartki otrzymały Kira Bevan i Hannah Dallavalle. Bevan została ukarana za przewinienie, gdy zespół miał już ostrzeżenie, a Dallavalle — za ciągnięcie za włosy. Japonia próbowała wykorzystać przewagę liczebną w końcowych minutach, jednak obrona Walii się utrzymała, a Callender wykonała decydujący odbiór piłki.

Dla Walii są to pierwsze dwie kolejne wygrane w meczach testowych od czerwca 2024 roku. Przed meczem z RPA zespół Seana Lynna nie wygrał dziewięciu meczów testowych. Japonia z kolei nie wygrała od maja i wciąż nie odniosła pierwszego zwycięstwa pod wodzą głównego trenera Toshizumiego Kitagawy.

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