W Senegalu rozpoczynają się Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie — pierwsze zawody olimpijskie na kontynencie afrykańskim. W turnieju w Dakarze, sąsiednim Diamniadio i kurortowym mieście Saly weźmie udział około 2700 sportowców w wieku od 14 do 17 lat. Zawody potrwają do 13 listopada, informuje France 24.

153 komplety medali w 25 dyscyplinach sportowych

Młodzi sportowcy powalczą o 153 komplety medali w 25 dyscyplinach, w tym w lekkoatletyce, pływaniu i koszykówce 3x3. Do programu Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich po raz pierwszy włączono Baseball5 — odmianę baseballu, w którą gra się bez kijów i rękawic — chińską sztukę walki wushu oraz plażowy sprint w wioślarstwie przybrzeżnym, łączący bieg po plaży z wyścigami wioślarskimi.

Po raz pierwszy na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich odbędą się także zawody w zapasach plażowych. Ten sport jest związany z zapasami senegalskimi, które w kraju są uznawane za sport narodowy i również są uprawiane na piasku.

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Ceremonia otwarcia w Diamniadio

Ceremonię otwarcia zaplanowano na stadionie w Diamniadio. Oczekuje się, że prezydent Senegalu Bassirou Diomaye Faye ogłosi otwarcie Igrzysk; w wydarzeniu mają również uczestniczyć przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry oraz przywódcy kilku państw. Program ceremonii obejmuje występy setek tancerzy poświęcone kulturze Senegalu i Afryki.

Ambasadorami Igrzysk są francuski aktor Omar Sy, który ma senegalskie pochodzenie, oraz tiktoker Khaby Lame. Maskotką zawodów został młody lew Ayo w tradycyjnym nakryciu głowy Fulbe. Jego imię w języku joruba oznacza „radość”.

Na Igrzyskach zadebiutuje także drużyna uchodźców: sześciu sportowców mieszkających w Kenii i Ugandzie wystąpi w lekkoatletyce, judo i taekwondo. Dakar pierwotnie miał gościć Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w 2022 roku, jednak zawody przełożono o cztery lata z powodu pandemii koronawirusa.

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