塞内加尔青年奥林匹克运动会开幕——这是非洲大陆首次举办奥林匹克赛事。约2700名年龄在14岁至17岁之间的运动员将参加在达喀尔、邻近的迪亚姆尼亚迪奥和度假城市萨利举行的比赛。赛事将持续至11月13日，France 24报道。

25个大项共153套奖牌

年轻运动员将在25个大项中争夺153套奖牌，其中包括田径、游泳和三人篮球。青年奥运会首次将Baseball5——一种不用球棒和手套进行的棒球形式——中国武术以及海岸赛艇沙滩短跑纳入比赛项目；后者结合了沙滩跑和赛艇竞速。

青年奥林匹克运动会还将首次举行沙滩摔跤比赛。这项运动与塞内加尔摔跤有关，后者在该国被视为民族体育项目，也在沙地上进行。

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迪亚姆尼亚迪奥举行开幕式

开幕式定于迪亚姆尼亚迪奥体育场举行。预计塞内加尔总统巴西鲁·迪奥马耶·法耶将宣布运动会开幕；国际奥林匹克委员会主席柯丝蒂·考文垂以及多个国家的元首也预计将出席活动。仪式节目包括数百名舞者的表演，致力于展现塞内加尔和非洲文化。

运动会大使为具有塞内加尔血统的法国演员奥马尔·希，以及TikToker哈比·拉梅。赛事吉祥物是一只名为阿约、佩戴富尔贝传统头饰的幼狮。其名字在约鲁巴语中意为“欢乐”。

难民代表队也将在本届运动会上首次亮相：6名驻扎在肯尼亚和乌干达的运动员将参加田径、柔道和跆拳道比赛。达喀尔原计划举办2022年青年奥林匹克运动会，但由于冠状病毒疫情，赛事被推迟了四年。

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