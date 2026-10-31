В Сенегале стартуют Юношеские Олимпийские игры — первые Олимпийские соревнования на африканском континенте. В турнире в Дакаре, соседнем Диамниадио и курортном городе Сали примут участие около 2700 спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет. Соревнования продлятся до 13 ноября, сообщает France 24.

153 комплекта наград в 25 видах спорта

Юные атлеты разыграют 153 комплекта медалей в 25 видах спорта, в частности в легкой атлетике, плавании и баскетболе 3x3. В программу Юношеской Олимпиады впервые включили Baseball5 — разновидность бейсбола, в которую играют без бит и перчаток, китайское боевое искусство ушу и пляжный спринт в прибрежной гребле, сочетающий бег по пляжу с гребными гонками.

Впервые на Юношеских Олимпийских играх также пройдут соревнования по пляжной борьбе. Этот вид спорта связан с сенегальской борьбой, которая в стране считается национальным видом спорта и также проводится на песке.

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Церемония открытия в Диамниадио

Церемонию открытия запланировали на стадионе в Диамниадио. Ожидается, что президент Сенегала Бассиру Диомай Фай объявит Игры открытыми; на мероприятии также должны присутствовать президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри и главы нескольких государств. Программа церемонии предусматривает выступления сотен танцоров, посвященные сенегальской и африканской культуре.

Послами Игр являются французский актер Омар Си, имеющий сенегальское происхождение, и тиктокер Хаби Ламе. Талисманом соревнований стал молодой лев Айо в традиционном головном уборе фульбе. Его имя в переводе с языка йоруба означает «радость».

На Играх также дебютирует команда беженцев: шесть спортсменов, базирующихся в Кении и Уганде, выступят в легкой атлетике, дзюдо и тхэквондо. Дакар первоначально должен был принять Юношескую Олимпиаду 2022 года, однако соревнования перенесли на четыре года из-за пандемии коронавируса.

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