15-letni polski snookerzysta Michał Szubarczyk pokonał Chińczyka Chena Qiana 6:4 w Nankinie w Chinach w pierwszej rundzie kwalifikacji do International Championship. Tego samego dnia miał rozegrać jeszcze jeden mecz — z Walijczykiem Jacksonem Page’em.

Przebieg meczu

Jak informuje Interia Sport, Szubarczyk wygrał dwa pierwsze frejmy, jednak po czterech partiach wynik był remisowy. W piątym frejmie Qian wygrał na czarnej bili, a po szóstej partii prowadził 4:2.

Polski zawodnik wygrał cztery kolejne frejmy i zakończył spotkanie na swoją korzyść. W dziewiątej partii uzyskał serię 50 punktów. Wyniki frejmów: 63:13, 70:10, 23:69, 21:73, 56:67, 13:68, 70:59, 63:57, 95:45, 56:7.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dwa mecze jednego dnia

Kwalifikacje do turnieju odbywały się od 20 do 23 września w angielskim Leicester, jednak mecz Szubarczyka z Qianem przeniesiono do Nankinu. Organizatorzy przyznali dzikie karty chińskim zawodnikom, dlatego część pojedynków rozegrano na głównej arenie zawodów — w SNC National Fitness Center.

Aby awansować do fazy głównej International Championship, Szubarczyk musiał wygrać dwa mecze jednego dnia, każdy do sześciu wygranych frejmów. Za zwycięstwo nad Qianem otrzyma 2500 funtów szterlingów i punkty rankingowe. W meczu z Page’em stawką było 5000 funtów oraz możliwość rozegrania następnego dnia meczu ze Stephenem Maguire’em.

Czytaj nas na