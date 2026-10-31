15岁的波兰斯诺克选手米哈尔·舒巴尔奇克在中国南京举行的International Championship资格赛首轮中，以6比4击败中国选手陈乾。同一天，他还将进行另一场比赛——对阵威尔士选手杰克逊·佩奇。

比赛进程

据Interia Sport报道，舒巴尔奇克赢下开局两个局，但四局过后比分战平。第五局中，陈乾凭借黑球获胜，并在第六局后以4比2领先。

这名波兰运动员连赢随后四局，并以胜利结束了这场比赛。第九局中，他打出单杆50分。各局比分为：63:13、70:10、23:69、21:73、56:67、13:68、70:59、63:57、95:45、56:7。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

一天两场比赛

该赛事资格赛于9月20日至23日在英国莱斯特举行，但舒巴尔奇克与陈乾的比赛被移至南京。组织者向中国球员发放外卡，因此部分对决在赛事主场馆——SNC National Fitness Center——举行。

为了晋级International Championship正赛阶段，舒巴尔奇克需要在一天内赢下两场比赛，每场均为先胜六局者获胜。战胜陈乾后，他将获得2500英镑和排名积分。与佩奇的比赛中，5000英镑以及次日对阵斯蒂芬·马奎尔的机会是争夺目标。

关注我们在