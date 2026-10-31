Снукерист Міхал Шубарчик переміг Ченя Ціеня в Китаї — Interia Sport

15-річний польський снукерист Міхал Шубарчик здолав китайця Ченя Ціеня з рахунком 6:4 у китайському Нанкіні в першому раунді кваліфікації International Championship. Того ж дня він мав провести ще один матч — проти валлійця Джексона Пейджа.

Перебіг матчу

Як повідомляє Interia Sport, Шубарчик виграв два стартові фрейми, однак після чотирьох партій рахунок був рівним. У п’ятому фреймі Ціень переміг на чорній кулі, а після шостої партії повів 4:2.

Польський спортсмен виграв чотири наступні фрейми та завершив зустріч на свою користь. У дев’ятій партії він зробив серію у 50 очок. Рахунок за фреймами: 63:13, 70:10, 23:69, 21:73, 56:67, 13:68, 70:59, 63:57, 95:45, 56:7.

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Два матчі за день

Кваліфікацію до турніру проводили 20–23 вересня в англійському Лестері, однак матч Шубарчика з Ціенем перенесли до Нанкіна. Організатори надали вайлд-карди китайським гравцям, тому частину поєдинків провели на головній арені змагань — у SNC National Fitness Center.

Для виходу до основної стадії International Championship Шубарчику потрібно було виграти два матчі за один день, кожен — до шести переможних фреймів. За перемогу над Ціенем він отримає 2500 фунтів стерлінгів і рейтингові очки. У матчі з Пейджем на кону були 5000 фунтів і можливість наступного дня зіграти зі Стівеном Магуайром.

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