15-летний польский снукерист Михал Шубарчик победил китайца Чэня Цяня со счетом 6:4 в китайском Нанкине в первом раунде квалификации International Championship. В тот же день он должен был провести еще один матч — против валлийца Джексона Пейджа.

Ход матча

Как сообщает Interia Sport, Шубарчик выиграл два стартовых фрейма, однако после четырех партий счет был равным. В пятом фрейме Цянь победил на черном шаре, а после шестой партии повел 4:2.

Польский спортсмен выиграл следующие четыре фрейма и завершил встречу в свою пользу. В девятой партии он сделал серию в 50 очков. Счет по фреймам: 63:13, 70:10, 23:69, 21:73, 56:67, 13:68, 70:59, 63:57, 95:45, 56:7.

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Два матча за день

Квалификация к турниру проходила 20–23 сентября в английском Лестере, однако матч Шубарчика с Цянем перенесли в Нанкин. Организаторы предоставили уайлд-карды китайским игрокам, поэтому часть поединков провели на главной арене соревнований — в SNC National Fitness Center.

Для выхода в основную стадию International Championship Шубарчику нужно было выиграть два матча за один день, каждый — до шести победных фреймов. За победу над Цянем он получит 2500 фунтов стерлингов и рейтинговые очки. В матче с Пейджем на кону были 5000 фунтов и возможность на следующий день сыграть со Стивеном Магуайром.

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