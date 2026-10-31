Финал женской Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27 состоится на стадионе PGE Narodowy в Варшаве, Польша, 29 мая 2027 года. Начало матча запланировано на 18:00. Об этом сообщает Interia Sport со ссылкой на официальное сообщение УЕФА.

Первый финал женского клубного турнира УЕФА в Польше

УЕФА отметила, что это будет первый решающий матч женских клубных соревнований под эгидой организации, проведенный в Польше. Национальный стадион в Варшаве уже принимал пять матчей чемпионата Европы 2012 года, финал Лиги Европы 2015 года и Суперкубок УЕФА 2024 года.

Шанс для Эвы Пайор сыграть в Варшаве

Польская нападающая Эва Пайор выступает за женскую команду «Барселоны», которая успешно стартовала в Лиге чемпионов сезона 2026/27. После трех матчей у каталонского клуба три победы и разница мячей 19:2.

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В нынешнем розыгрыше турнира Пайор забила четыре гола: оформила дубль в матче против команды из Парижа, а также отличилась во встречах с «Ромой» и HB Køge. В последней игре «Барселона» на выезде победила датский клуб HB Køge со счетом 8:0, а Пайор забила один из мячей.

«Барселона» является действующей обладательницей трофея. В предыдущем финале в Осло команда победила «Олимпик Лион» со счетом 4:0, а Пайор забила два гола и завершила турнир лучшим бомбардиром с 11 мячами.

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