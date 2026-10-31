Finał kobiecej Ligi Mistrzyń UEFA sezonu 2026/27 odbędzie się na stadionie PGE Narodowy w Warszawie w Polsce 29 maja 2027 roku. Początek meczu zaplanowano na godz. 18:00. Poinformował o tym Interia Sport, powołując się na oficjalny komunikat UEFA.

Pierwszy finał kobiecych klubowych rozgrywek UEFA w Polsce

UEFA zaznaczyła, że będzie to pierwszy decydujący mecz kobiecych klubowych rozgrywek pod egidą organizacji rozegrany w Polsce. Stadion Narodowy w Warszawie gościł już pięć meczów mistrzostw Europy w 2012 roku, finał Ligi Europy w 2015 roku oraz Superpuchar UEFA w 2024 roku.

Szansa dla Ewy Pajor na grę w Warszawie

Polska napastniczka Ewa Pajor występuje w kobiecej drużynie Barcelony, która udanie rozpoczęła Ligę Mistrzyń w sezonie 2026/27. Po trzech meczach kataloński klub ma trzy zwycięstwa i bilans bramek 19:2.

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W obecnej edycji turnieju Pajor zdobyła cztery gole: ustrzeliła dublet w meczu przeciwko drużynie z Paryża, a także trafiła w spotkaniach z Romą i HB Køge. W ostatnim meczu Barcelona na wyjeździe pokonała duński klub HB Køge 8:0, a Pajor zdobyła jedną z bramek.

Barcelona jest obecną zdobywczynią trofeum. W poprzednim finale w Oslo drużyna pokonała Olympique Lyon 4:0, a Pajor zdobyła dwa gole i zakończyła turniej jako najlepsza strzelczyni z 11 bramkami.

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