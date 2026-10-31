2026/27赛季欧足联女足冠军联赛决赛将于2027年5月29日在波兰华沙的PGE Narodowy体育场举行。比赛计划于18:00开球。据Interia Sport援引欧足联官方公告报道。

波兰首次举办欧足联女子俱乐部赛事决赛

欧足联指出，这将是首次在波兰举行由该组织主办的女子俱乐部赛事决赛。华沙国家体育场此前已举办过2012年欧洲足球锦标赛的五场比赛、2015年欧联杯决赛以及2024年欧足联超级杯。

埃娃·帕约尔在华沙参赛的机会

波兰前锋埃娃·帕约尔效力于巴塞罗那女足，该队在2026/27赛季欧冠联赛中开局顺利。三场比赛过后，这家加泰罗尼亚俱乐部取得三场胜利，进球差为19:2。

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在本届赛事中，帕约尔已打进四球：她在对阵一支来自巴黎的球队时梅开二度，并在对阵罗马和HB Køge的比赛中取得进球。在最近一场比赛中，巴塞罗那客场以8:0击败丹麦俱乐部HB Køge，帕约尔打进其中一球。

巴塞罗那是现任冠军。在此前于奥斯陆举行的决赛中，球队以4:0击败奥林匹克里昂，帕约尔打进两球，并以11球成为赛事最佳射手。

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