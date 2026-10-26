W Londynie rozpoczęto ogłaszanie zwycięzców Złotej Piłki 2026

26 października w Londynie odbędzie się ceremonia wręczenia „Złotej Piłki” (Ballon d’Or) 2026. Podczas uroczystości ogłoszone zostaną nazwiska najlepszych piłkarzy świata oraz laureatów innych piłkarskich nagród. Lista zwycięzców jest na bieżąco aktualizowana.

Młody talent roku wśród mężczyzn – Lamine Yamal („Barcelona”)

Nagrodę Laminowi Jamalowi wręczył legendarny ukraiński piłkarz, a obecnie prezes Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej, Andrij Szewczenko.

Młody talent roku wśród kobiet – Viki López („Barcelona”)

Nagrodę Viki López wręczyła jedna z najlepszych współczesnych obrończyń, Angielka Lucy Bronze.

Trener roku wśród kobiet – Pere Romeu („Barcelona”)

Nagrodę dla najlepszego trenera roku wśród drużyn kobiecych wręczył najlepszy trener w historii „Valencji” Rafael „Rafa” Benitez.

Trener roku wśród mężczyzn – Luis de la Fuente (reprezentacja Hiszpanii)

Nagrodę dla najlepszego trenera roku wśród drużyn męskich wręczył legendarny piłkarz i trener Thierry Henry.

Ceremonia trwa nadal.

Przypomnijmy, że strona internetowa Złotej Piłki przypadkowo ujawniła zwycięzców jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej ceremonii.



Magazyn „France Football” ogłosił listę nominowanych do Złotej Piłki 2026.

Mbappé uznał rozmowy na temat jego szans na zdobycie „Złotej Piłki” za naturalne.

Czytaj nas na