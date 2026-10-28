Katarski Al-Shamal pokonał saudyjski Al-Hilal 3:1 na stadionie Al-Bayt w Katarze w meczu AFC Champions League Elite. Porażka była pierwszą dla lidera Saudi Pro League na etapie ligowym, podaje The National.

Przebieg meczu

Gospodarze otworzyli wynik już w ósmej minucie: Wesley Saïd oddał niski strzał w róg bramki. Kapitan Al-Hilal Salem Al-Dawsari wyrównał w 32. minucie, kończąc kontratak po rajdzie Theo Hernándeza lewą flanką.

W trzeciej minucie drugiej połowy Baghdad Bounedjah ponownie wyprowadził Al-Shamal na prowadzenie. Sześć minut później Mohamed Ben Romdhane zdobył z bliskiej odległości trzecią bramkę dla gospodarzy i ustalił wynik spotkania.

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Inzaghi wyjaśnił spadek formy zmęczeniem

Trener Al-Hilal Simone Inzaghi po meczu wyjaśnił spadek formy zespołu w drugiej połowie zmęczeniem. W składzie saudyjskiego klubu nie było Rúbena Nevesa i Sergeja Milinkovicia-Savicia, Gabriel Martinelli opuścił mecz z powodu kontuzji, a Crysencio Summerville z powodu dyskwalifikacji.

Po trzech meczach Al-Hilal ma sześć punktów, natomiast Al-Shamal zdobył pięć punktów po dwóch remisach w początkowych kolejkach. Do fazy play-off awansuje osiem najlepszych drużyn z każdej z 16-zespołowych lig regionów zachodniego i wschodniego.

W innym meczu tego dnia emiracki Shabab Al-Ahli pokonał irański Esteghlal w Dubaju 2:0. Mateusão strzelił gola w 68. minucie, a Juan Alvina trafił do siatki sześć minut przed końcem meczu.

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