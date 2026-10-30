W Polsce bramkarz reprezentacji narodowej Marcin Bułka może opuścić listopadowe zgrupowanie drużyny z powodu możliwego urazu kolana. Jak podaje Interia Sport, wcześniej mówiono o 10-dniowej nieobecności zawodnika Neom SC, jednak nowe informacje wskazują na potencjalnie poważniejszy uraz.

Możliwa przerwa do dwóch miesięcy

Według informacji Przeglądu Sportowego Onet Bułka mógł doznać naderwania bocznego więzadła kolana. Dziennikarze zaznaczają, że powrót do zdrowia po takim urazie może potrwać do dwóch miesięcy. W takim scenariuszu bramkarz może nie znaleźć się na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski.

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia stanu zdrowia piłkarza ze strony jego klubu. Interia Sport zaznacza również, że pozycja bramkarza była już problematyczna dla reprezentacji Polski, a możliwa nieobecność Bułki utrudni wybór składu.

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Listopadowe mecze Polski

Po czterech kolejkach fazy grupowej Ligi Narodów w dywizji B Polska zajmuje trzecie miejsce w swojej grupie. Drużyna zremisowała z Bośnią i Hercegowiną, przegrała ze Szwecją 1:3, pokonała Rumunię 6:0 i przegrała z Bośniakami w meczu rewanżowym 0:1.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza oświadczył, że praca selekcjonera Jana Urbana zostanie oceniona po listopadowych meczach z Rumunią 14 listopada i Szwecją 17 listopada.

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