W Polsce rada nadzorcza klubu piłkarskiego Cracovia 30 października odwołała Murata Çolaka ze stanowiska prezesa zarządu KS Cracovia S.A. Decyzję podjęto na posiedzeniu rady nadzorczej.

Jak informuje Interia Sport, turecki działacz pełnił tę funkcję przez około trzy i pół miesiąca. Przed formalną częścią posiedzenia członkowie rady nadzorczej wysłuchali oświadczeń Roberta Plątka oraz przedstawicielki Elżbiety Filipiak.

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Tymczasowe kierownictwo

Do tymczasowego wykonywania obowiązków członka zarządu rada delegowała swojego przewodniczącego, Dominika Roguża. Wiceprzewodniczący rady nadzorczej Filip Płatek również będzie nadal tymczasowo wykonywał obowiązki członka zarządu KS Cracovia S.A.

Stanowisko klubu

W oświadczeniu klub zaznaczył, że decyzja ma zapewnić ciągłość zarządzania spółką, prawidłowe funkcjonowanie struktur organizacyjnych oraz bieżący nadzór nad operacyjnymi i strategicznymi sprawami klubu. W opublikowanym komunikacie nie podano innych szczegółów dotyczących decyzji kadrowej.

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