Kierowcy Formuły 1 Max Verstappen i Liam Lawson otrzymali karę utraty po jednej pozycji na polach startowych do Grand Prix Meksyku w Meksyku po kolizji podczas drugiego piątkowego treningu. Sędziowie uznali działania obu kierowców za niedopuszczalne, informuje Sky Sports.

Kontakt w końcowym sektorze

Do incydentu doszło na torze Autódromo Hermanos Rodríguez w Meksyku. Verstappen próbował wyprzedzić Lawsona po wewnętrznej stronie w zakręcie numer 12 przed dawnym stadionem baseballowym. Kierowca Racing Bulls nie oddał pozycji, po czym bolidy jechały obok siebie w zakręcie numer 13 i zderzyły się w zakręcie numer 14.

Od bolidu Holendra odpadł fragment, przez co sesja została przerwana czerwoną flagą. W decyzji sędziów wskazano, że kolizje tego typu podczas treningów zdarzają się niezwykle rzadko. Obaj kierowcy również przyznali, że ich manewry były niepotrzebne i niezręczne.

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Powody kary

Sędziowie przypomnieli, że wcześniej w piątek, podczas spotkania z menedżerami zespołów, zostali ostrzeżeni przed wyprzedzaniem w końcowym sektorze toru. W związku z podobnymi epizodami podczas wolnych treningów w tym sezonie postanowili zaostrzyć sankcję: zamiast oficjalnego ostrzeżenia zastosowali karę przesunięcia na polach startowych.

Przed ogłoszeniem decyzji Verstappen skrytykował działania Lawsona, twierdząc, że mógł zachować się rozsądniej. Lawson tuż po kontakcie powiedział przez radio, że Verstappen wjechał w niego i wyjechał poza tor w kierunku jego bolidu. Szef Racing Bulls Alan Permane nazwał kolizję całkowicie niepotrzebną i stwierdził, że obaj kierowcy mogli zachować się lepiej.

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