一级方程式车手马克斯·维斯塔潘和利亚姆·劳森在周五第二次练习赛发生碰撞后，被罚在墨西哥墨西哥城大奖赛的发车格各后退一位。赛事干事认定两名车手的行为均不可接受，天空体育报道。

最后一个赛段发生接触

事件发生在墨西哥城的罗德里格斯兄弟赛道。维斯塔潘在原棒球场前的12号弯试图从内线超越劳森。Racing Bulls车手没有让出位置，随后两辆赛车在13号弯并排而行，并在14号弯发生碰撞。

荷兰车手赛车上的一个碎片飞落，导致赛段被红旗中断。赛事干事的裁决指出，此类碰撞在练习赛中极为罕见。两名车手也承认，他们的操作既不必要又笨拙。

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处罚原因

赛事干事提醒说，当天早些时候在与车队经理的会议上，他们已被提醒注意赛道最后一个赛段的超车行为。鉴于本赛季自由练习中发生过类似事件，他们决定加重处罚：不再给予正式警告，而是施加发车位处罚。

在决定公布前，维斯塔潘批评了劳森的行为，称后者本可以表现得更理智。碰撞发生后，劳森立即通过无线电表示，维斯塔潘撞上了他，并驶出赛道朝他的赛车方向而来。Racing Bulls领队艾伦·珀曼称这次碰撞完全没有必要，并表示两名车手本可以做得更好。

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