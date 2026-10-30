В Польше наблюдательный совет футбольного клуба «Краковия» 30 октября отозвал Мурата Чолака с должности президента правления KS Cracovia S.A. Решение приняли на заседании наблюдательного совета.

Как сообщает Interia Sport, турецкий функционер занимал эту должность около трёх с половиной месяцев. Перед формальной частью заседания члены наблюдательного совета заслушали заявления Роберта Платека и представительницы Эльжбеты Филипяк.

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Временное руководство

Для временного исполнения обязанностей члена правления совет делегировал своего председателя Доминика Рогужа. Заместитель председателя наблюдательного совета Филип Платек также продолжит временно исполнять обязанности члена правления KS Cracovia S.A.

Позиция клуба

В заявлении клуб отметил, что решение должно обеспечить непрерывность управления компанией, надлежащее функционирование организационных структур и текущий надзор за операционными и стратегическими делами клуба. Других подробностей кадрового решения в опубликованном сообщении не приводится.

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