Кристиан Мбилли и Сауль Альварес прошли взвешивание перед поединком за титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе, который состоится в субботу в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Оба боксера показали на весах 76 кг, после чего провели напряженную, но уважительную дуэль взглядов, сообщает BBC Sport.

Бой за титул WBC

31-летний Мбилли, уроженец Камеруна, который тренируется в Канаде, в январе получил статус чемпиона WBC во втором среднем весе. Поединок с 36-летним мексиканцем Альваресом станет для него первой защитой титула.

Мбилли не потерпел ни одного поражения в 30 профессиональных боях: он одержал 29 побед, один бой завершил вничью, а 24 победы завоевал досрочно. Боксер заявил, что победа существенно изменит его жизнь, и назвал предстоящий поединок потенциальным боем года.

Для Альвареса этот выход на ринг станет 69-м в профессиональной карьере. Он дебютировал среди профессионалов 29 октября 2005 года и ранее завоевывал титулы в четырех весовых категориях. В сентябре 2025 года мексиканец уступил Теренсу Кроуфорду, а субботний бой станет его первым поединком без чемпионского титула с 2015 года.

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Альварес сказал, что для него важно вновь завоевать титул, упомянув о своем 21-летнем опыте в профессиональном боксе.

Ситуация с безопасностью в Эр-Рияде

Взвешивание состоялось через сутки после того, как Служба гражданской обороны Саудовской Аравии, по сообщению Saudi Press Agency, перехватила над Эр-Риядом две баллистические ракеты. Из-за обломков легкие травмы получил гражданский, также были повреждены дом и автомобиль.

В начале октября ракетный удар по Международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде унес жизни 13 человек и ранил более 300. На фоне конфликта между Саудовской Аравией и движением хуситов в Йемене возникли сомнения относительно безопасности проведения боя, а ограниченный доступ к аэропорту осложнил поездки его посетителей.

В то же время другие спортивные мероприятия в Саудовской Аравии, в том числе показательный теннисный турнир Six Kings Slam, финальный этап чемпионата мира по ралли 2026 года и чемпионат мира по городскому велоспорту 2026 года, были отменены. В соглавном бою вечера Хайме Мунгия будет защищать титул WBA во втором среднем весе против Никиты Зона, а Рафаэль Эспиноса встретится с Рикардо Бландоном в бою за пояс WBO в полулегком весе.

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