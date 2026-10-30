Mbilli i Alvarez przeszli ważenie przed walką w Rijadzie — BBC Sport

Christian Mbilli i Saul Alvarez przeszli ważenie przed pojedynkiem o tytuł mistrza świata WBC w wadze superśredniej, który odbędzie się w sobotę w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Obaj bokserzy uzyskali na wadze 76 kg, po czym stoczyli napięty, lecz pełen szacunku pojedynek spojrzeń, informuje BBC Sport.

Walka o tytuł WBC

31-letni Mbilli, urodzony w Kamerunie i trenujący w Kanadzie, w styczniu uzyskał status mistrza WBC w wadze superśredniej. Pojedynek z 36-letnim Meksykaninem Alvarezem będzie jego pierwszą obroną tytułu.

Mbilli nie poniósł porażki w 30 zawodowych walkach: odniósł 29 zwycięstw, jedną walkę zremisował, a 24 wygrane zdobył przed czasem. Bokser oświadczył, że zwycięstwo znacząco zmieni jego życie, i nazwał nadchodzący pojedynek potencjalną walką roku.

Dla Alvareza będzie to 69. występ w ringu w zawodowej karierze. Zadebiutował jako profesjonalista 29 października 2005 roku i wcześniej zdobywał tytuły w czterech kategoriach wagowych. We wrześniu 2025 roku Meksykanin przegrał z Terence'em Crawfordem, a sobotnia walka będzie jego pierwszym pojedynkiem bez tytułu mistrzowskiego od 2015 roku.

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Alvarez powiedział, że ważne jest dla niego ponowne zdobycie tytułu, wspominając o swoim 21-letnim doświadczeniu w zawodowym boksie.

Sytuacja bezpieczeństwa w Rijadzie

Ważenie odbyło się dzień po tym, jak saudyjska Obrona Cywilna, według Saudi Press Agency, przechwyciła nad Rijadem dwie rakiety balistyczne. Cywil doznał lekkich obrażeń od odłamków, uszkodzone zostały również dom i samochód.

Na początku października atak rakietowy na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie zabił 13 osób i ranił ponad 300. W związku z konfliktem między Arabią Saudyjską a ruchem Huti w Jemenie pojawiły się wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa organizacji walki, a ograniczony dostęp do lotniska utrudnił podróże jego uczestnikom.

Tymczasem inne wydarzenia sportowe w Arabii Saudyjskiej, w tym pokazowy turniej tenisowy Six Kings Slam, finałowa runda Rajdowych Mistrzostw Świata 2026 oraz Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Miejskim 2026, zostały odwołane. W walce poprzedzającej główne wydarzenie wieczoru Jaime Munguia będzie bronił tytułu WBA w wadze superśredniej przeciwko Nikicie Zonowi, a Rafael Espinoza zmierzy się z Ricardo Blandonem w walce o pas WBO w wadze piórkowej.

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