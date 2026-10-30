«Лестер» обыграл «Бристоль» 22:16 и вышел в лидеры Prem — BBC Sport

«Лестер Тайгерс» победил «Бристоль» со счётом 22:16 в выездном матче на «Эштон Гейт» и вышел на первое место в Prem. Команда набрала максимальное количество турнирных очков перед остальными матчами уикенда.

Четыре попытки гостей

«Бристоль» первым вышел вперёд благодаря попытке Луиса Рис-Заммита. До перерыва «Лестер» ответил попытками Фредди Стюарда и Адама Радвана и повёл 12:7.

Вскоре после начала второго тайма Олли Хасселл-Коллинз увеличил преимущество «Тайгерс» до 17:7. Джеймс Уильямс двумя штрафными сократил отставание «Бристоля», однако Джейми Блеймайр занёс четвёртую попытку гостей, что почти гарантировало им победу.

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Бонусное очко хозяев

Билли Сирл не реализовал три конверсии, поэтому «Бристоль» сохранял шанс в конце матча. Третий штрафной в исполнении Уильямса сократил разрыв до шести очков, но «Лестер» удержал победный счёт.

«Бристоль» получил одно бонусное очко за поражение. Благодаря победе «Лестер» опередил «Глостер» в турнирной таблице; «Глостер» должен сыграть с «Нортгемптоном» в субботу, сообщает BBC Sport.

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