«Астон Вилла» заявила о юридических действиях против Каррагера — BBC Sport

Футбольный клуб «Астон Вилла» заявил о намерении инициировать юридические действия против футбольного эксперта Джейми Каррагера. В клубе назвали его высказывания неприемлемыми оскорблениями в адрес команды и ее болельщиков, сообщает BBC Sport.

Заявление «Астон Виллы»

Клуб опубликовал заявление в социальных сетях. Его подписал председатель «Астон Виллы» Нассеф Савирис. В нем также отмечается, что клуб не позволит никому остановить его рост в английском и европейском футболе.

Реакцию «Астон Виллы» вызвали высказывания Каррагера в подкасте Stick to Football. Эксперт предположил, что главный тренер клуба Унаи Эмери мог бы быть заинтересован в должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

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Слова Каррагера

Каррагер заявил, что «Астон Вилла» никогда не станет «Манчестер Юнайтед». Говоря о футбольной иерархии, он сказал, что клубы могут терять игроков или тренеров в пользу команд более высокого уровня, а также в грубой форме призвал болельщиков «Астон Виллы» замолчать.

После критики со стороны фанатов Каррагер написал в социальных сетях, что его реплика была шуткой в ответ на замечания болельщиков из-за предположения о возможном назначении Эмери в «Манчестер Юнайтед». Он добавил, что много лет хвалил Эмери и «Астон Виллу» и радовался победе клуба в Лиге Европы 2026 года в Стамбуле.

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