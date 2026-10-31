Астон Вілла заявила про юридичні дії проти Каррагера — BBC Sport

Футбольний клуб «Астон Вілла» заявив про намір ініціювати юридичні дії проти футбольного експерта Джеймі Каррагера. У клубі назвали його висловлювання неприйнятними образами на адресу команди та її вболівальників, повідомляє BBC Sport.

Заява Астон Вілли

Заяву клуб опублікував у соціальних мережах. Її підписав голова «Астон Вілли» Нассеф Савіріс. У ній також зазначено, що клуб не дозволить нікому зупинити його зростання в англійському та європейському футболі.

Реакцію «Астон Вілли» викликали висловлювання Каррагера в подкасті Stick to Football. Експерт припустив, що головний тренер клубу Унаї Емері міг би бути зацікавлений у посаді головного тренера «Манчестер Юнайтед».

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Слова Каррагера

Каррагер заявив, що «Астон Вілла» ніколи не стане «Манчестер Юнайтед». Говорячи про футбольну ієрархію, він сказав, що клуби можуть втрачати гравців або тренерів на користь команд вищого рівня, а також у грубій формі закликав уболівальників «Астон Вілли» замовкнути.

Після критики з боку фанатів Каррагер написав у соціальних мережах, що його репліка була жартом у відповідь на зауваження вболівальників через припущення про можливе призначення Емері в «Манчестер Юнайтед». Він додав, що багато років хвалив Емері та «Астон Віллу» і радів перемозі клубу в Лізі Європи 2026 року в Стамбулі.

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