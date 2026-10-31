Aston Villa zapowiada kroki prawne przeciwko Carragherowi — BBC Sport

Klub piłkarski Aston Villa zapowiedział zamiar podjęcia kroków prawnych przeciwko ekspertowi piłkarskiemu Jamie Carragherowi. W klubie jego wypowiedzi nazwano niedopuszczalnymi obelgami pod adresem zespołu i jego kibiców, informuje BBC Sport.

Oświadczenie Aston Villi

Klub opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Podpisał je prezes Aston Villi Nassef Sawiris. Wskazano w nim również, że klub nie pozwoli nikomu zatrzymać jego rozwoju w angielskiej i europejskiej piłce nożnej.

Reakcję Aston Villi wywołały wypowiedzi Carraghera w podcaście Stick to Football. Ekspert zasugerował, że główny trener klubu Unai Emery mógłby być zainteresowany stanowiskiem głównego trenera Manchesteru United.

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Słowa Carraghera

Carragher stwierdził, że Aston Villa nigdy nie stanie się Manchesterem United. Mówiąc o hierarchii w piłce nożnej, powiedział, że kluby mogą tracić zawodników lub trenerów na rzecz zespołów z wyższego poziomu, a także w ordynarny sposób wezwał kibiców Aston Villi, by zamilkli.

Po krytyce ze strony fanów Carragher napisał w mediach społecznościowych, że jego uwaga była żartem w odpowiedzi na komentarze kibiców dotyczące sugestii o możliwym objęciu przez Emery'ego stanowiska w Manchesterze United. Dodał, że przez wiele lat chwalił Emery'ego i Aston Villę oraz cieszył się ze zwycięstwa klubu w Lidze Europy w 2026 roku w Stambule.

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