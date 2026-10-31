Польский ЛКС Commercecon из Лодзи дома обыграл «Хемик» из Полице со счётом 3:0 в матче пятого тура женской Таурон-лиги. Встреча завершилась со счётом по партиям 25:17, 25:21, 25:22, а команда из Лодзи поднялась на первое место в турнирной таблице.

Перед игрой «Хемик» занимал вторую позицию и имел столько же очков, сколько лидер Developres, — по 11. ЛКС шёл третьим, отставая на один балл, поэтому победа в очной встрече гарантировала победительницам выход в лидеры. Как сообщает Interia Sport, для «Хемика» это была первая игра сезона против одного из фаворитов соревнования.

Преимущество хозяек в стартовом сете

ЛКС начал матч с преимущества 4:1 после блока Поли Новаковской. «Хемик» сумел сравнять счёт, однако хозяйки вновь оторвались и увеличили преимущество. После результативной атаки Магдалены Юрчик счёт стал 20:11, а первая партия завершилась победой команды из Лодзи с разницей в восемь очков.

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Второй сет получился более равным: «Хемик» улучшил игру в атаке и держался рядом в счёте. Однако ЛКС получил преимущество в три очка после атаки Новаковской, а в концовке Elles Dambrink сделала счёт 20:16. Хозяйки довели партию до победы и повели 2:0 по сетам.

«Хемик» не отыгрался в третьей партии

В третьей партии команды начали в равной борьбе, но ЛКС быстро вышел вперёд. После атаки Александры Миленко и ошибки Юлии Орзол команда из Лодзи повела 9:6. «Хемик» сокращал отставание, однако хозяйки удержали преимущество и завершили матч в трёх партиях.

По статистике матча ЛКС выполнил 47 попыток в атаке против 38 у соперниц. «Хемик» допустил 21 командную ошибку, тогда как ЛКС — 13. Волейболистки из Полице также 12 раз ошиблись на подаче, а команда из Лодзи — четыре раза.

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