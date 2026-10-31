Polski ŁKS Commercecon z Łodzi pokonał u siebie Chemik Police 3:0 w meczu piątej kolejki kobiecej Tauron Ligi. Spotkanie zakończyło się wynikami setów 25:17, 25:21 i 25:22, a zespół z Łodzi awansował na pierwsze miejsce w tabeli.

Przed meczem Chemik zajmował drugą pozycję i miał tyle samo punktów co liderujący Developres — po 11. ŁKS był trzeci, tracąc jeden punkt, dlatego zwycięstwo w bezpośrednim spotkaniu gwarantowało triumfatorkom objęcie prowadzenia. Jak informuje Interia Sport, dla Chemika był to pierwszy mecz w sezonie przeciwko jednemu z faworytów rozgrywek.

Przewaga gospodyń w pierwszym secie

ŁKS rozpoczął mecz od prowadzenia 4:1 po bloku Poli Nowakowskiej. Chemik zdołał wyrównać, jednak gospodynie ponownie odskoczyły i powiększyły przewagę. Po skutecznym ataku Magdaleny Jurczyk wynik wynosił 20:11, a pierwszy set zakończył się ośmiopunktowym zwycięstwem łodzianek.

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Drugi set był bardziej wyrównany: Chemik poprawił grę w ataku i utrzymywał niewielką stratę. ŁKS uzyskał jednak trzypunktową przewagę po ataku Nowakowskiej, a w końcówce Elles Dambrink ustaliła wynik na 20:16. Gospodynie doprowadziły seta do zwycięstwa i objęły prowadzenie 2:0 w setach.

Chemik nie odrobił strat w trzecim secie

W trzecim secie zespoły rozpoczęły równą walkę, ale ŁKS szybko wyszedł na prowadzenie. Po ataku Aleksandry Miłenko i błędzie Julii Orzoł zespół z Łodzi prowadził 9:6. Chemik zmniejszał stratę, lecz gospodynie utrzymały przewagę i zakończyły mecz w trzech setach.

Według statystyk meczowych ŁKS wykonał 47 prób w ataku wobec 38 u rywalek. Chemik popełnił 21 błędów zespołowych, a ŁKS — 13. Siatkarki z Polic 12 razy pomyliły się także przy zagrywce, podczas gdy zespół z Łodzi — cztery razy.

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