W Australii 37-letni triatlonista z niepełnosprawnością wzroku Matthew Kent przygotowuje się do Ironman 70.3 Melbourne, zaplanowanego na 8 listopada. Dystans pokona razem z przewodnikiem Bradem Mantszakiem: program obejmuje 1,8 km pływania, 90 km etapu kolarskiego oraz bieg na 21,1 km. O przygotowaniach sportowca informuje ABC News Australia.

Pływanie z przewodnikiem

Kent ma retinopatię barwnikową — genetyczną chorobę oczu, która powoduje utratę wzroku, ślepotę nocną i widzenie tunelowe. Obecnie jego pole widzenia jest ograniczone do 0–5 stopni. Podczas etapu pływackiego on i jego przewodnik są połączeni linką przymocowaną wokół pasa. Trzymają się z dala od głównej grupy uczestników, aby uniknąć uderzeń rękami i możliwych zderzeń.

Jak mówi Kent, podczas pływania orientuje się według położenia przewodnika po swojej lewej stronie. Jeśli linka mocno się napina, sportowiec rozumie, że porusza się w niewłaściwym kierunku. Kent powiedział również, że denerwuje się, gdy czuje w wodzie rozbryzgi w pobliżu.

Tandem i wcześniejsze starty

Kent zaczął tracić wzrok po ukończeniu 15 lat, a do 20. roku życia stracił jego większość. Wcześniej grał w piłkę wodną, a około trzy lata temu jego brat Jeremy wprowadził go do triatlonu i został jego pierwszym przewodnikiem.

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W ubiegłym roku bracia próbowali pokonać pełny dystans Ironman w Busselton w Australii Zachodniej. Ukończyli pływanie na 3,8 km, jednak wycofali się z powodu choroby, gdy do końca 180-kilometrowego etapu kolarskiego pozostawało około 20 km.

Wraz z Mantszakiem Kent startował już w półmaratonie w ramach Geelong Running Festival, Ironman 70.3 Geelong w marcu oraz Barwon Heads Triathlon. Na etapie kolarskim korzystają ze specjalnie wykonanego roweru tandemowego sprowadzonego z Czech. Na zjazdach para osiąga prędkość do 70 km/h, jednak podjazdy są trudniejsze ze względu na ciężar dwóch osób na rowerze.

Na etapie biegowym sportowcy ponownie łączą się linką. Mantszak informuje Kenta o zmianach nachylenia, nawierzchni i sytuacji wokół nich. Kent chciałby pokonać Ironman 70.3 w około sześć godzin, choć nie wyznacza dokładnego czasu docelowego.

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