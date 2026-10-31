肯特备战墨尔本 Ironman 70.3——澳大利亚广播公司新闻

在澳大利亚，37岁的视障铁人三项运动员马修·肯特正准备参加定于11月8日举行的墨尔本 Ironman 70.3。他将与引导员布拉德·曼察克一同完成比赛：赛程包括1.8公里游泳、90公里自行车赛段和21.1公里跑步。澳大利亚广播公司新闻报道了这名运动员的备赛情况。

与引导员一同游泳

肯特患有视网膜色素变性，这是一种会导致视力丧失、夜盲和管状视野的遗传性眼病。目前，他的视野仅限于0至5度。在游泳赛段，他和引导员通过一根固定在腰部的绳索相连。他们远离主要参赛人群，以避免手臂击打和可能发生的碰撞。

肯特表示，游泳时他会根据左侧引导员的位置辨别方向。如果绳索拉得很紧，他就知道自己正朝错误的方向移动。肯特还说，当他感觉到水中附近有水花时会感到紧张。

双人协作与此前参赛经历

肯特在15岁以后开始失去视力，到20岁时已失去大部分视力。他此前曾从事水球运动，约三年前，他的兄弟杰里米带他接触铁人三项，并成为他的第一位引导员。

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去年，兄弟二人曾尝试在西澳大利亚州巴瑟尔顿完成全程 Ironman 赛程。他们完成了3.8公里游泳，但在距离180公里自行车赛段终点约20公里时因病退赛。

肯特已与曼察克共同参加过吉朗跑步节期间的半程马拉松、3月的吉朗 Ironman 70.3以及巴文角铁人三项赛。在自行车赛段，他们使用一辆从捷克进口的特制双人自行车。下坡时，两人的速度可达每小时70公里，但由于自行车上有两人的重量，爬坡更为困难。

在跑步赛段，运动员再次通过绳索相连。曼察克会向肯特告知坡度、路面以及周围情况的变化。肯特希望能在约六小时内完成 Ironman 70.3，但没有设定确切的目标时间。

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