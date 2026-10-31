Кент готується до Ironman 70.3 у Мельбурні — ABC News Australia

В Австралії 37-річний тріатлоніст із порушенням зору Меттью Кент готується до Ironman 70.3 Melbourne, який запланований на 8 листопада. Дистанцію він долатиме разом із гідом Бредом Манцзаком: програма передбачає 1,8 км плавання, 90 км велоетапу та забіг на 21,1 км. Про підготовку спортсмена повідомляє ABC News Australia.

Плавання з гідом

Кент має пігментний ретиніт — генетичне захворювання очей, яке спричиняє втрату зору, нічну сліпоту та тунельний зір. Наразі його поле зору обмежене до 0–5 градусів. Під час плавального етапу він і гід з’єднані тросом, закріпленим навколо пояса. Вони тримаються осторонь основної групи учасників, щоб уникати ударів руками та можливих зіткнень.

За словами Кента, під час плавання він орієнтується на положення гіда ліворуч від себе. Якщо трос сильно натягується, спортсмен розуміє, що рухається не в тому напрямку. Кент також розповів, що нервує, коли відчуває бризки поруч у воді.

Тандем і попередні старти

Кент почав втрачати зір після 15 років, а до 20-річного віку втратив більшу його частину. Раніше він займався водним поло, а приблизно три роки тому його брат Джеремі залучив його до тріатлону та став першим гідом.

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Торік брати намагалися подолати повну дистанцію Ironman у Басселтоні в Західній Австралії. Вони завершили заплив на 3,8 км, однак знялися через хворобу, коли до фінішу 180-кілометрового велоетапу залишалося близько 20 км.

З Манцзаком Кент уже виступав на півмарафоні в межах Geelong Running Festival, Ironman 70.3 Geelong у березні та Barwon Heads Triathlon. На велоетапі вони використовують спеціально виготовлений тандемний велосипед, імпортований із Чехії. На спусках пара розвиває швидкість до 70 км/год, однак підйоми є складнішими через вагу двох людей на велосипеді.

На біговому етапі спортсмени знову з’єднуються тросом. Манцзак повідомляє Кенту про зміни ухилу, покриття та ситуацію довкола. Кент хотів би подолати Ironman 70.3 приблизно за шість годин, хоча точного цільового часу не ставить.

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