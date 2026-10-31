В Австралии 37-летний триатлонист с нарушением зрения Мэттью Кент готовится к Ironman 70.3 Melbourne, который запланирован на 8 ноября. Дистанцию он будет преодолевать вместе с гидом Брэдом Манцзаком: программа предусматривает 1,8 км плавания, 90 км велоэтапа и забег на 21,1 км. О подготовке спортсмена сообщает ABC News Australia.

Плавание с гидом

У Кента пигментный ретинит — генетическое заболевание глаз, которое вызывает потерю зрения, ночную слепоту и туннельное зрение. Сейчас его поле зрения ограничено 0–5 градусами. Во время плавательного этапа он и гид соединены тросом, закреплённым вокруг пояса. Они держатся в стороне от основной группы участников, чтобы избежать ударов руками и возможных столкновений.

По словам Кента, во время плавания он ориентируется по положению гида слева от себя. Если трос сильно натягивается, спортсмен понимает, что движется не в том направлении. Кент также рассказал, что нервничает, когда чувствует рядом в воде брызги.

Тандем и предыдущие старты

Кент начал терять зрение после 15 лет, а к 20 годам потерял большую его часть. Ранее он занимался водным поло, а около трёх лет назад его брат Джереми привлёк его к триатлону и стал первым гидом.

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В прошлом году братья пытались преодолеть полную дистанцию Ironman в Басселтоне в Западной Австралии. Они завершили заплыв на 3,8 км, однако снялись из-за болезни, когда до финиша 180-километрового велоэтапа оставалось около 20 км.

Вместе с Манцзаком Кент уже выступал в полумарафоне в рамках Geelong Running Festival, на Ironman 70.3 Geelong в марте и на Barwon Heads Triathlon. На велоэтапе они используют специально изготовленный тандемный велосипед, импортированный из Чехии. На спусках пара развивает скорость до 70 км/ч, однако подъёмы сложнее из-за веса двух человек на велосипеде.

На беговом этапе спортсмены вновь соединяются тросом. Манцзак сообщает Кенту об изменениях уклона, покрытия и ситуации вокруг. Кент хотел бы преодолеть Ironman 70.3 примерно за шесть часов, хотя точного целевого времени не устанавливает.

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