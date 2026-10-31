来自波兰罗兹的ŁKS Commercecon在主场以3比0击败来自波利采的Chemik，比赛为女子陶龙联赛第五轮赛事。各局比分为25比17、25比21和25比22，罗兹队升至积分榜首位。

赛前，Chemik排名第二，与领头羊Developres同积11分。ŁKS排名第三，落后1分，因此在这场直接交锋中获胜将确保胜者登上榜首。正如Interia Sport报道，这是Chemik本赛季首次对阵赛事热门球队之一。

主队在首局占据优势

在波拉·诺瓦科夫斯卡拦网得分后，ŁKS以4比1领先开场。Chemik一度追平比分，但主队再次拉开差距并扩大领先优势。玛格达莱娜·尤尔奇克一次成功进攻后，比分变为20比11，罗兹队以8分优势赢下首局。

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第二局更加胶着：Chemik改善了进攻表现，并在比分上紧咬对手。不过，ŁKS凭借诺瓦科夫斯卡的进攻取得3分优势，局末Elles Dambrink将比分改写为20比16。主队将这一局的胜利保持到最后，以局分2比0领先。

Chemik未能在第三局逆转

第三局两队开局战况均衡，但ŁKS很快取得领先。亚历山德拉·米连科进攻得分以及尤利娅·奥尔佐乌失误后，罗兹队以9比6领先。Chemik不断缩小分差，但主队守住了优势，并以三局结束比赛。

根据比赛统计，ŁKS完成了47次进攻尝试，对手为38次。Chemik出现21次全队失误，而ŁKS为13次。来自波利采的球员在发球上也出现12次失误，罗兹队则为4次。

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