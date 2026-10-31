MLB密尔沃基酿酒人队投手雅各布·米肖罗夫斯基拥有波兰血统。他表示，如果收到相应邀请，他愿意代表波兰国家棒球队出战。Interia Sport报道。

可能代表波兰出战

在Foul Territory播客中，有人谈及米肖罗夫斯基可能代表波兰出战的话题。同样与波兰有联系的前棒球运动员A.J. 皮尔津斯基询问这名球员，波兰国家队能否指望他。该投手回答称，如果有人向他提出邀请，他会接受。

此前，米肖罗夫斯基在接受Bleacher Report与穆奇·贝茨的采访时确认了自己的波兰血统。同时，他表示自己不会说波兰语，也没有机会认识在波兰的家人。对于代表波兰队参加世界棒球经典赛的提议，这名棒球运动员指出，落实这一决定可能会很复杂，但他喜欢这个想法本身。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

MLB生涯

24岁的米肖罗夫斯基于2025年进入美国职业棒球大联盟。据该媒体报道，他是酿酒人在世界大赛中的重要球员之一；该赛事于10月28日结束，密尔沃基队以系列赛4:1战胜坦帕湾光芒队。

2026年6月，在对阵科罗拉多洛基队的比赛中，他投出了一记时速接近167公里的球。Interia Sport称，这是自2008年开始进行此类测量以来，先发投手投出的最快一球。

合同与收入

根据Spotrac的信息，米肖罗夫斯基本赛季获得了788,300美元。他的薪水目前仍受MLB针对近期进入联盟球员的规则限制。同时，酿酒人在与他签约时向他支付了235万美元。

关注我们在