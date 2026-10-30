Лестер обіграв Брістоль 22:16 і вийшов у лідери Prem — BBC Sport

«Лестер Тайгерс» переміг «Бристоль» з рахунком 22:16 у виїзному матчі на «Ештон Гейт» і вийшов на перше місце в турнірі Prem. Команда здобула максимальну кількість турнірних очок перед рештою матчів вікенду.

Чотири спроби гостей

«Бристоль» першим вийшов уперед завдяки спробі Луїса Ріс-Замміта. До перерви «Лестер» відповів спробами Фредді Стюарда й Адама Радвана та повів 12:7.

Невдовзі після початку другого тайму Оллі Гасселл-Коллінз збільшив перевагу «Тайгерс» до 17:7. Джеймс Вільямс двома штрафними скоротив відставання «Бристоля», однак Джеймі Блемайр заніс четверту спробу гостей, що майже гарантувала їм перемогу.

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Бонусне очко господарів

Біллі Серл не реалізував три конверсії, тож «Бристоль» зберігав шанс наприкінці матчу. Третій штрафний у виконанні Вільямса скоротив розрив до шести очок, але «Лестер» втримав переможний рахунок.

«Бристоль» здобув одне бонусне очко за поразку. Завдяки перемозі «Лестер» випередив «Глостер» у турнірній таблиці; «Глостер» має зіграти з «Нортгемптоном» у суботу, повідомляє BBC Sport.

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