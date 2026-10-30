Leicester pokonał Bristol 22:16 i objął prowadzenie w Prem — BBC Sport

Leicester Tigers pokonali Bristol 22:16 na wyjeździe na Ashton Gate i awansowali na pierwsze miejsce w Prem. Zespół zdobył maksymalną liczbę punktów ligowych przed pozostałymi meczami weekendu.

Cztery przyłożenia gości

Bristol jako pierwszy objął prowadzenie dzięki przyłożeniu Louisa Rees-Zammita. Przed przerwą Leicester odpowiedział przyłożeniami Freddiego Stewarda i Adama Radwana, obejmując prowadzenie 12:7.

Wkrótce po rozpoczęciu drugiej połowy Ollie Hassell-Collins powiększył przewagę Tigers do 17:7. James Williams dwoma rzutami karnymi zmniejszył stratę Bristolu, jednak Jamie Blamire zdobył czwarte przyłożenie gości, co niemal zagwarantowało im zwycięstwo.

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Punkt bonusowy dla gospodarzy

Billy Searle nie wykorzystał trzech podwyższeń, dlatego Bristol zachował szansę w końcówce meczu. Trzeci rzut karny Williamsa zmniejszył różnicę do sześciu punktów, ale Leicester utrzymał zwycięski wynik.

Bristol zdobył jeden punkt bonusowy za porażkę. Dzięki zwycięstwu Leicester wyprzedził Gloucester w tabeli; Gloucester ma zagrać z Northampton w sobotę, informuje BBC Sport.

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