В Чикаго, США, футбольный клуб Chicago Fire установил новый рекорд суммарной посещаемости домашних матчей. На матч против Orlando City, завершившийся со счётом 2:2, на Soldier Field пришёл 25 841 зритель. Благодаря этому общая посещаемость домашних игр клуба в сезоне достигла 419 492 человек, сообщает Interia Sport.

Новый показатель клуба

Предыдущий рекорд Chicago Fire установил в прошлом году, когда суммарная посещаемость домашних матчей составила 398 644 зрителя. Нынешний сезон стал четвёртым подряд, в котором клуб обновил этот показатель.

Журналист портала meninred97.com Алекс Калабрезе связал рост интереса к команде с популяризацией футбола в США и результатами Chicago Fire. По его мнению, свою роль сыграл и переход Роберта Левандовского, которого он назвал мировой суперзвездой. Калабрезе считает, что польский футболист привлекал на матчи несколько тысяч польских болельщиков.

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Серия без голов

Матч с Orlando City стал для Левандовского восьмой подряд игрой без забитого мяча. До завершения регулярного сезона Chicago Fire оставалось провести два матча, а команда боролась за сохранение четвёртого места в таблице Восточной конференции.

Следующий домашний матч против Columbus Crew Chicago Fire должен был провести на меньшем SeatGeek Stadium, который вмещает менее 20 тысяч зрителей. Soldier Field в это время должен был быть занят командой по американскому футболу Chicago Bears. Калабрезе также отметил, что клуб планирует в 2028 году переехать на стадион McDonald's Park вместимостью около 22 тысяч мест.

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