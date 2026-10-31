在美国芝加哥，足球俱乐部芝加哥火焰创下了主场比赛总上座人数的新纪录。在士兵球场举行的对阵奥兰多城的比赛以2:2结束，共有25,841名观众到场。由此，该俱乐部本赛季主场比赛的总上座人数达到419,492人，据Interia Sport报道。

俱乐部新纪录

芝加哥火焰此前的纪录是在去年创下的，当时主场比赛总上座人数为398,644名观众。本赛季成为该俱乐部连续第四个刷新这一数据的赛季。

meninred97.com网站记者亚历克斯·卡拉布雷塞将人们对球队日益增长的兴趣与足球在美国的普及以及芝加哥火焰的成绩联系起来。在他看来，被他称为世界超级巨星的罗伯特·莱万多夫斯基的转会也发挥了作用。卡拉布雷塞认为，这名波兰球员为比赛吸引了数千名波兰球迷。

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连续未进球

对阵奥兰多城的比赛是莱万多夫斯基连续第八场未能进球的比赛。在常规赛结束前，芝加哥火焰还剩两场比赛，球队正为保住东部联盟积分榜第四名而战。

芝加哥火焰原定在容量较小的SeatGeek Stadium进行下一场对阵哥伦布机员的主场比赛，该球场容纳观众不足2万人。当时，士兵球场将被美式橄榄球队芝加哥熊队使用。卡拉布雷塞还指出，俱乐部计划于2028年迁至麦当劳公园球场，该球场可容纳约2.2万个座位。

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