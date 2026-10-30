Усик может вернуться в крузервейт ради боя с Бенавидесом

Александр Усик может вернуться в супертяжёлый вес, чтобы провести громкий бой с американцем Давидом Бенавидесом. О таких планах команды украинского боксера стало известно 30 октября после разговора директора команды Усика Сергея Лапина с инсайдером журнала The Ring Майком Коппинджером. По предварительному сценарию, сначала украинец может побороться за вакантный пояс IBF, а затем — за объединение титулов с Бенавидесом.

О возможном возвращении Усика в крузервейт сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Майка Коппинджера. Журналист пообщался с Сергеем Лапиным в Эр-Рияде, где представитель украинского боксёра рассказал о дальнейших планах команды. Одним из возможных шагов станет бой за вакантный титул IBF в первом тяжёлом весе. Если Усик завоюет этот пояс, следующей целью может стать поединок с Давидом Бенавидесом. Такая встреча дала бы украинцу шанс объединить чемпионские титулы и вновь побороться за звание абсолютного чемпиона мира.

Впрочем, пока это лишь возможный план. Официального подтверждения боя с Бенавидесом или договоренностей о поединке за пояс IBF пока нет.

Чем примечателен возможный камбэк Усика

Возвращение в крузервейт стало бы для украинца возвращением в весовую категорию, где он уже достиг одного из самых больших успехов в карьере. В 2018 году Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе. В финале Всемирной боксерской суперсерии он победил россиянина Мурата Гассиева и собрал все главные чемпионские пояса дивизиона.

После этого боксер перешел в супертяжелый вес. Там он также достиг вершины: завоевал главные чемпионские титулы и дважды победил Тайсона Фьюри, став абсолютным чемпионом мира. Теперь Усик может попробовать повторить своё достижение в более низкой весовой категории. В случае успеха в боях за титулы у него будет шанс вновь стать абсолютным чемпионом, но уже после возвращения в весовую категорию, с которой начался его большой международный успех.

Кто такой Давид Бенавидес

Американец Давид Бенавидес — один из ведущих боксёров, которого команда Усика рассматривает в качестве возможного соперника. По информации источника, он владеет чемпионскими титулами WBA и WBO в крузервейте.

Потенциальный поединок с Бенавидесом может состояться в 2027 году. Для Усика это был бы ещё один громкий вызов и возможность пополнить свою коллекцию титулов. Однако сначала украинцу, если он действительно вернётся в первый тяжёлый вес, нужно будет определиться с дальнейшим маршрутом в этом дивизионе. Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Александр Усик планирует провести два громких поединка в 2027 году. Среди возможных соперников украинца — Тайсон Фьюри и непобедимый американец Дэвид Бенавидес, который хочет перейти в супертяжелый вес. В то же время переговоры о бое с Деонтеем Уайлдером зашли в тупик из-за разногласий по поводу денег и условий контракта.

Поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика с американским боксером Деонтеем Уайлдером оказался под угрозой срыва. Британский аналитик Гарет Дэвис предполагает, что украинец может рассмотреть вариант третьего боя против Тайсона Фьюри.

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