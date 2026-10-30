В Польше волейболист «Ассеко Ресовии» Кароль Бутрын 29 октября 2026 года преодолел отметку в 5000 очков, набранных в матчах польской PlusLiga. В поединке против «Энерги Трефля» из Гданьска его команда победила со счётом 3:1, а Бутрын набрал 18 очков. Как сообщает Interia Sport, он стал лишь четвёртым игроком, достигшим этого показателя в лиге.

Рекордный показатель в PlusLiga

Ранее рубеж в 5000 очков в польском чемпионате преодолели Мариуш Влазлы — 7624, Давид Конарский — 5611 и Якуб Ярош — 5349. Бутрын пересёк историческую отметку после 312 матчей в PlusLiga.

Для сравнения, Конарскому для достижения 5000 очков понадобилось 408 матчей, а Ярошу — 389. Таким образом, Бутрын достиг этого результата за меньшее количество игр, чем эти два волейболиста.

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Клубная карьера и сборная

Бутрын перешёл в «Ассеко Ресовию» в 2025 году и, по данным издания, остаётся важным игроком команды из Жешува. В мае 2025 года волейболист заявил, что больше не будет выступать за национальную сборную Польши после того, как не получил вызова от главного тренера Николы Грбича.

Тогда Бутрын объяснил, что у тренера есть собственный выбор игроков и на протяжении трёх лет он видел их чаще, чем его, поэтому считал вопрос своих выступлений за сборную закрытым.

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