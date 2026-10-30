在波兰，阿塞科·雷索维亚排球运动员卡罗尔·布特林于2026年10月29日在波兰PlusLiga联赛比赛中突破了5000分大关。对阵格但斯克能源特雷弗尔队的比赛中，他所在的球队以3:1获胜，布特林得到18分。正如Interia Sport报道，他成为联赛中仅有的第四位达到这一成绩的球员。

PlusLiga中的纪录成绩

此前，在波兰联赛中突破5000分大关的是马里乌什·弗瓦兹维——7624分、达维德·科纳尔斯基——5611分，以及雅库布·亚罗什——5349分。布特林在参加312场PlusLiga比赛后跨越了这一历史性里程碑。

相比之下，科纳尔斯基用了408场比赛才达到5000分，亚罗什则用了389场。因此，布特林比这两名排球运动员用更少的比赛场次取得了这一成绩。

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俱乐部生涯和国家队

布特林于2025年加盟阿塞科·雷索维亚，据该媒体报道，他仍是这支来自热舒夫的球队的重要球员。2025年5月，这名排球运动员表示，在没有收到主教练尼古拉·格尔比奇的征召后，他将不再代表波兰国家队出战。

当时，布特林解释说，教练有自己的球员选择，并且在三年间见这些球员的次数比见他更多，因此他认为自己为国家队出场的问题已经结束。

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