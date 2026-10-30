W Polsce siatkarz Asseco Resovii Karol Butryn 29 października 2026 roku przekroczył granicę 5000 punktów zdobytych w meczach polskiej PlusLigi. W spotkaniu z Energą Treflem Gdańsk jego zespół wygrał 3:1, a Butryn zdobył 18 punktów. Jak informuje Interia Sport, został dopiero czwartym zawodnikiem, który osiągnął ten wynik w lidze.

Rekordowy wynik w PlusLidze

Wcześniej granicę 5000 punktów w polskich rozgrywkach przekroczyli Mariusz Wlazły — 7624, Dawid Konarski — 5611 oraz Jakub Jarosz — 5349. Butryn przekroczył historyczną granicę po 312 meczach w PlusLidze.

Dla porównania Konarski potrzebował 408 meczów, aby zdobyć 5000 punktów, a Jarosz — 389. Tym samym Butryn osiągnął ten rezultat w mniejszej liczbie spotkań niż ci dwaj siatkarze.

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Kariera klubowa i reprezentacja

Butryn przeszedł do Asseco Resovii w 2025 roku i, według danych publikacji, pozostaje ważnym zawodnikiem zespołu z Rzeszowa. W maju 2025 roku siatkarz oświadczył, że nie będzie już występował w reprezentacji Polski po tym, jak nie otrzymał powołania od selekcjonera Nikoli Grbicia.

Butryn wyjaśnił wówczas, że trener ma własny wybór zawodników i przez trzy lata widywał ich częściej niż jego, dlatego uznał kwestię swoich występów w reprezentacji za zamkniętą.

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