Французский ПСЖ разгромил «Гавр» со счётом 5:1 в выездном матче Лиги 1 во Франции. Ашраф Хакими забил три мяча, а команда Луиса Энрике после девяти матчей возглавляет турнирную таблицу с 20 очками, сообщает Dawn.

ПСЖ отыгрался после пропущенного гола

«Гавр», который до матча имел два очка и занимал последнее место, открыл счёт на 18-й минуте. Нападающий Джош Маджа забил за хозяев поля.

ПСЖ сравнял счёт на 26-й минуте: бельгийский вингер Мика Годтс отличился после передачи Хакими. Через две минуты марокканский футболист сам вывел парижский клуб вперёд, пробив низом в ближний угол.

Второй гол Хакими забил со штрафного, доведя счёт до 3:1. Вскоре после часа игры Сенни Маюлу отличился после быстрой контратаки ПСЖ: он обыграл голкипера хозяев и дальним ударом поразил пустые ворота.

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На 69-й минуте Хакими завершил хет-трик ударом через скопление игроков. Вскоре после этого Луис Энрике заменил его.

Энрике объяснил роль Хакими

Тренер ПСЖ отметил, что Хакими имеет свободу действий в атаке, когда команда владеет мячом. «Он нападающий, когда мы с мячом. Он может делать это, когда мы владеем мячом, но обязан защищаться, когда мы без него», — сказал Энрике.

Дезире Дуэ, Витинья и Жуан Невеш остались на скамейке запасных ПСЖ. Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия пропустили матч из-за травм.

В параллельных матчах «Ницца» победила «Ренн» со счётом 5:2, а «Лилль» обыграл «Ланс» — 1:0 благодаря голу Оливье Жиру на 86-й минуте. «Лилль» с 18 очками занимает второе место, у «Ренна» 16 баллов.

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