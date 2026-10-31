Francuski PSG rozgromił Le Havre 5:1 na wyjeździe w meczu Ligue 1 we Francji. Achraf Hakimi strzelił trzy gole, a zespół Luisa Enrique prowadzi w tabeli z 20 punktami po dziewięciu meczach, informuje Dawn.

PSG odrobiło straty po straconym golu

Le Havre, które przed meczem miało dwa punkty i zajmowało ostatnie miejsce, otworzyło wynik w 18. minucie. Napastnik Josh Maja strzelił gola dla gospodarzy.

PSG wyrównało w 26. minucie: belgijski skrzydłowy Mika Godts trafił po podaniu Hakimiego. Dwie minuty później marokański piłkarz sam wyprowadził paryski klub na prowadzenie, uderzając po ziemi w bliższy róg.

Hakimi strzelił drugiego gola z rzutu wolnego, podwyższając wynik na 3:1. Krótko po upływie godziny gry Senny Mayulu trafił po szybkiej kontrze PSG: minął bramkarza gospodarzy i uderzeniem z dystansu skierował piłkę do pustej bramki.

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W 69. minucie Hakimi skompletował hat-tricka strzałem przez gąszcz zawodników. Niedługo potem Luis Enrique zmienił go.

Enrique wyjaśnił rolę Hakimiego

Trener PSG zaznaczył, że Hakimi ma swobodę w ataku, gdy zespół jest w posiadaniu piłki. „Jest napastnikiem, kiedy mamy piłkę. Może to robić, gdy jesteśmy w posiadaniu piłki, ale musi bronić, kiedy jej nie mamy” — powiedział Enrique.

Désiré Doué, Vitinha i João Neves pozostali na ławce rezerwowych PSG. Ousmane Dembélé i Chwicza Kwaracchelia opuścili mecz z powodu kontuzji.

W równolegle rozgrywanych meczach Nice pokonało Rennes 5:2, a Lille wygrało z Lens 1:0 dzięki golowi Oliviera Girouda w 86. minucie. Lille zajmuje drugie miejsce z 18 punktami, a Rennes ma 16 punktów.

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