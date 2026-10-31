法国巴黎圣日耳曼在法国 Ligue 1 客场比赛中以5比1大胜勒阿弗尔。阿什拉夫·哈基米攻入三球，路易斯·恩里克的球队在九场比赛后以20分领跑积分榜，Dawn报道称。

巴黎圣日耳曼在失球后实现逆转

勒阿弗尔赛前积两分、排名垫底，在第18分钟率先破门。前锋乔什·马贾为主队进球。

巴黎圣日耳曼在第26分钟扳平比分：比利时边锋米卡·戈茨接哈基米传球破门。两分钟后，这名摩洛哥球员亲自为巴黎俱乐部取得领先，他贴地射入近角。

哈基米通过任意球攻入个人第二球，将比分改写为3比1。比赛进行一小时后不久，塞尼·马尤卢在巴黎圣日耳曼一次快速反击后进球：他晃过主队门将，并用远射将球送入空门。

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第69分钟，哈基米穿过密集人群的一脚射门完成帽子戏法。路易斯·恩里克不久后将他换下。

恩里克解释哈基米的角色

巴黎圣日耳曼主教练指出，当球队控球时，哈基米在进攻中拥有自由度。“当我们拥有球权时，他是一名前锋。当我们控球时，他可以这样做，但当我们没有球权时，他必须防守，”恩里克说。

德西雷·杜埃、维蒂尼亚和若昂·内维斯留在巴黎圣日耳曼替补席上。奥斯曼·登贝莱和赫维恰·克瓦拉茨赫利亚因伤缺席比赛。

在同期进行的比赛中，尼斯以5比2击败雷恩，里尔则凭借奥利维耶·吉鲁第86分钟的进球以1比0战胜朗斯。里尔以18分排名第二，雷恩积16分。

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