«Мотор» Люблин победил «Краковию» со счётом 2:1 в матче 13-го тура польской PKO BP Ekstraklasa, который состоялся 30 октября в Кракове. Хозяева открыли счёт, однако гости ещё до перерыва забили дважды и удержали преимущество. О ходе встречи сообщает Interia Sport.

Три гола в первом тайме

«Краковия» вышла вперёд на 13-й минуте: после попытки соперника выбить мяч Айдин Хасич нанёс удар, после которого мяч отскочил от газона, попал в штангу и оказался в воротах Гаспера Тратника.

«Мотор» сравнял счёт на 23-й минуте. После подачи Фабио Роналду с углового в штрафной площади хозяев возникла борьба, а Тин Плавотич забил свой первый гол за люблинский клуб. На 40-й минуте гости повели: Рони Лопеш завершил атаку после передачи Мбайе Ндиайе.

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Попытки «Краковии» после перерыва

Во втором тайме «Краковия» атаковала активнее, но не сумела восстановить равновесие. На 55-й минуте Хасич не попал в створ ворот после передачи Венсана Бурле. Позднее Мартин Минчев попал в штангу ударом примерно с 15 метров, а на 71-й минуте Тратник отразил сильный удар Хасича.

У «Мотора» также были возможности увеличить преимущество: Кароль Чубак несколько раз наносил удары, однако вратарь «Краковии» Себастьян Мадейский не пропустил. В компенсированное время игроки команд вступили в стычку после эпизода с участием Густава Хенрикссона и Тратника, однако счёт не изменился.

Изменения в клубе хозяев

Матч состоялся в день, когда Мурат Чолак покинул пост президента «Краковии» после трёх с половиной месяцев работы. По статистике встречи хозяева больше владели мячом — 51% против 49%, однако «Мотор» нанёс больше ударов в створ ворот — восемь против шести.

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