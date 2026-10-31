Sun Goddess выиграла Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf в США — Sky Sports News
Двухлетняя кобыла Sun Goddess уверенно выиграла Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf на ипподроме Кинленд в США. Жокей Райан Мур удачно стартовал из девятого бокса, занял позицию позади лидера, а в начале финишной прямой вывел фаворитку вперед. Об этом сообщает Sky Sports News.
Четвертая победа в Group One
Green Empress, которую тренирует Джозеф О'Брайен, финишировала второй позади Sun Goddess. Это уже в четвертый раз в этом году она заняла второе место после Sun Goddess. Третьей стала Curracloe, а Amusingly под управлением Колина Кина отыграла позиции в конце дистанции и финишировала четвертой. Alwaysanangel заняла пятое место, поэтому первые пять позиций заняли европейские участницы.
По словам Мура, это была четвертая победа Sun Goddess в скачках Group One за девять стартов в этом году. Она впервые соревновалась на дистанции одной мили и впервые проходила поворот. Эйдан О'Брайен предположил, что в следующем сезоне кобыла может начать выступления с Английских Гиней.
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Рекорд О'Брайена и победа Libertango
Победа Sun Goddess стала 22-й для Эйдана О'Брайена на Breeders' Cup. Благодаря этому он превзошел Боба Бафферта по количеству побед на этих соревнованиях. Позже О'Брайен добился 23-го успеха на Breeders' Cup, когда Haffner выиграл Juvenile Turf.
В другом заезде дня Libertango под управлением Билли Лоухнена победила в Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint. Лоухнен должен был уступить место Флавьену Прату, однако сумел достичь необходимого веса и остался в седле. Libertango опередила Hell Of A Spin, которая финишировала второй.