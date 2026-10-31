Dwuletnia klacz Sun Goddess pewnie wygrała Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf na torze wyścigowym Keeneland w USA. Dżokej Ryan Moore dobrze wystartował z dziewiątego boksu, zajął pozycję za liderką, a na początku końcowej prostej wyprowadził faworytkę na prowadzenie. Poinformowało o tym Sky Sports News.

Czwarte zwycięstwo w Group One

Green Empress, trenowana przez Josepha O'Briena, finiszowała druga za Sun Goddess. Był to już czwarty raz w tym roku, gdy zajęła drugie miejsce za Sun Goddess. Curracloe była trzecia, a Amusingly, prowadzona przez Colina Keane'a, odrobiła pozycje pod koniec dystansu i finiszowała czwarta. Alwaysanangel zajęła piąte miejsce, dlatego pierwszych pięć pozycji przypadło europejskim uczestniczkom.

Według Moore'a było to czwarte zwycięstwo Sun Goddess w wyścigach Group One w dziewięciu startach w tym roku. Po raz pierwszy rywalizowała na dystansie jednej mili i po raz pierwszy pokonywała zakręt. Aidan O'Brien przypuścił, że w przyszłym sezonie klacz może rozpocząć występy od English Guineas.

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Rekord O'Briena i zwycięstwo Libertango

Zwycięstwo Sun Goddess było 22. wygraną Aidana O'Briena w Breeders' Cup. Dzięki temu wyprzedził Boba Bafferta pod względem liczby zwycięstw w tych zawodach. Później O'Brien odniósł 23. sukces w Breeders' Cup, gdy Haffner wygrał Juvenile Turf.

W innym wyścigu dnia Libertango, prowadzona przez Billy'ego Loughnane'a, wygrała Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint. Loughnane miał ustąpić miejsca Flavienowi Pratowi, jednak zdołał osiągnąć wymaganą wagę i pozostał w siodle. Libertango wyprzedziła Hell Of A Spin, która finiszowała druga.

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