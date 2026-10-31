两岁雌马Sun Goddess在美国基尼兰赛马场举行的育马者杯两岁雌马草地赛中轻松夺冠。骑师瑞安·摩尔从九号闸位顺利出发，位居领跑马之后，并在进入终点直道之初将这匹热门马带到领先位置。天空体育新闻报道。

第四场一级赛胜利

由约瑟夫·奥布莱恩训练的Green Empress落后于Sun Goddess获得第二名。这已是她今年第四次在Sun Goddess之后获得第二名。Curracloe名列第三；由科林·基恩策骑的Amusingly在赛程末段追回名次，最终获得第四名。Alwaysanangel获得第五名，因此前五名均由欧洲参赛马匹占据。

据摩尔称，这是Sun Goddess今年九次出赛中第四次赢得一级赛。她首次在一英里距离上参赛，也是首次过弯。艾丹·奥布莱恩表示，这匹雌马下个赛季可能从英格兰一千坚尼赛开始参赛。

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奥布莱恩的纪录与Libertango的胜利

Sun Goddess的胜利是艾丹·奥布莱恩在育马者杯上的第22场胜利。这使他在该赛事的胜场数上超过了鲍勃·巴弗特。随后，当Haffner赢得两岁马草地赛时，奥布莱恩取得了个人第23场育马者杯胜利。

在当天另一场比赛中，由比利·洛赫南策骑的Libertango赢得了育马者杯两岁马草地短途赛。洛赫南本应将骑师位置让给弗拉维安·普拉，但他成功达到规定体重并留在马鞍上。Libertango领先获得第二名的Hell Of A Spin冲线。

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