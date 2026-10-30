Мотор Лублін відігрався та переміг Краковію 2:1 у Кракові — Interia Sport

Мотор Лублін переміг Краковію з рахунком 2:1 у матчі 13-го туру польської PKO BP Ekstraklasa, що відбувся 30 жовтня в Кракові. Господарі відкрили рахунок, однак гості ще до перерви забили двічі та втримали перевагу. Про перебіг зустрічі повідомляє Interia Sport.

Три голи в першому таймі

Краковія вийшла вперед на 13-й хвилині: Айдін Хасіч після спроби суперника вибити м’яч завдав удару, після якого м’яч відскочив від газону, влучив у стійку та опинився у воротах Гаспера Тратника.

Мотор зрівняв рахунок на 23-й хвилині. Після подачі Фабіо Роналду з кутового в штрафному майданчику господарів виникла боротьба, а Тін Плавотич забив свій перший гол у складі люблінського клубу. На 40-й хвилині гості повели: Роні Лопеш завершив атаку після передачі Мбайє Ндіає.

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Спроби Краковії після перерви

У другому таймі Краковія активніше атакувала, але не зуміла відновити рівновагу. На 55-й хвилині Хасіч не влучив у площину воріт після передачі Венсана Бурле. Згодом Мартін Мінчев влучив у стійку ударом приблизно з 15 метрів, а на 71-й хвилині Тратник відбив сильний удар Хасіча.

Мотор також мав можливості збільшити перевагу: Кароль Чубак кілька разів завдавав ударів, проте воротар Краковії Себастьян Мадейський не пропустив. У компенсований час гравці команд вступили в сутичку після епізоду за участю Густава Генрікссона і Тратника, однак рахунок не змінився.

Зміни в клубі господарів

Матч відбувся в день, коли Мурат Чолак залишив посаду президента Краковії після трьох з половиною місяців роботи. За статистикою зустрічі, господарі більше володіли м’ячем — 51% проти 49%, але Мотор завдав більше ударів у площину воріт — вісім проти шести.

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