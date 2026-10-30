卢布林摩托在10月30日于克拉科夫举行的波兰PKO BP Ekstraklasa第13轮比赛中以2:1战胜克拉科维亚。主队率先破门，但客队在半场结束前两度得分，并守住了领先优势。Interia Sport报道了比赛进程。

上半场三粒进球

克拉科维亚在第13分钟取得领先：对手试图解围后，艾丁·哈西奇起脚射门，皮球弹地后击中立柱，随即进入加斯佩尔·特拉特尼克把守的球门。

摩托在第23分钟扳平比分。法比奥·罗纳尔多开出角球后，主队禁区内出现拼抢，廷·普拉沃蒂奇为这家卢布林俱乐部攻入个人首球。第40分钟，客队取得领先：罗尼·洛佩斯接姆巴耶·恩迪亚耶的传球完成进攻。

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克拉科维亚下半场的尝试

下半场，克拉科维亚的进攻更加积极，但未能扳平比分。第55分钟，哈西奇接文森特·布雷勒传球后未能射正。随后，马丁·明切夫在约15米处的射门击中立柱；第71分钟，特拉特尼克扑出了哈西奇一记有力的射门。

摩托也有扩大领先优势的机会：卡罗尔·丘巴克多次射门，但克拉科维亚门将塞巴斯蒂安·马代斯基没有失球。补时阶段，两队球员在古斯塔夫·亨里克松与特拉特尼克参与的一次事件后发生冲突，但比分未再改变。

主队俱乐部的变动

比赛当天，穆拉特·乔拉克在任职三个月半后离开了克拉科维亚主席一职。根据比赛统计，主队控球率更高，为51%对49%，但摩托的射正次数更多，为8次对6次。

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